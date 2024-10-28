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لبنان

بالصورة.. حريقٌ كبير بين بشامون ودير قوبل

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:24
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اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الإثنين، بين بلدتي بشامون ودير قوبل، ما أسفر عن احتراق مساحة واسعة من الأشجار هناك.
وعلى الأثر، حضرت فرق الإطفاء والسعي مستمرّ لإخماد النيران. 
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لبنان

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