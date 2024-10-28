بالصورة.. حريقٌ كبير بين بشامون ودير قوبل

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الإثنين، بين بلدتي بشامون ودير قوبل، ما أسفر عن احتراق مساحة واسعة من الأشجار هناك.

وعلى الأثر، حضرت فرق الإطفاء والسعي مستمرّ لإخماد النيران.