وجاء في بيانه رقم 19، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ قصف مجاهدونا عند الساعة 08:00 من مساء اليوم الإثنين 28-10-2024، مستعمرة ميرون بصلية صاروخية".

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