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لبنان

عمليتان جديدتان لـ "حزب الله" .. ماذا استهدف بـ"الصواريخ"؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 15:10
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كشف حزب الله مساء اليوم الإثنين، عن تنفيذ عمليتين جديدتين استهدفتا مستعمرتي ميرون وروش بينا.

وجاء في بيانه رقم 19، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ قصف مجاهدونا عند الساعة 08:00 من مساء اليوم الإثنين 28-10-2024، مستعمرة ميرون بصلية صاروخية".
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كما أعلن في بيان حمل الرقم 20، أن عناصره "قصفوا  عند الساعة 08:00 من مساء اليوم، مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية".
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