Advertisement

لبنان

لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. رسالة لا تفتحها أبداً!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-10-2024 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1269845-638657494474999493.jpg
Doc-P-1269845-638657494474999493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقّى مواطنون لبنانيون مؤخراً رسالة مشبوهة عبر تطبيق "واتسآب" تحت عنوان تقديم مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي وسط الحرب القائمة في لبنان حالياً.
وأشارت الرسالة المشبوهة إلى أنَّ المواطن الواحد سيحصل على مبلغ 1200 دولار شهرياً لمدة 3 أشهر.
Advertisement
إثر التدقيق، تبين أن هذه الرسالة غير صحيحة، وقد قال متخصصون بالأمن السيبراني لـ"لبنان24" إنّ الرابط المُرفق بالمنشور المتداول خبيث ويجب تجنب النقر عليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2024-10-28
16:59 | 2024-10-28
16:52 | 2024-10-28
16:51 | 2024-10-28
16:39 | 2024-10-28
16:34 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24