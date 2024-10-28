لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. رسالة لا تفتحها أبداً!

تلقّى مواطنون لبنانيون مؤخراً رسالة مشبوهة عبر تطبيق "واتسآب" تحت عنوان تقديم مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي وسط الحرب القائمة في لبنان حالياً.

وأشارت الرسالة المشبوهة إلى أنَّ المواطن الواحد سيحصل على مبلغ 1200 دولار شهرياً لمدة 3 أشهر.

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إثر التدقيق، تبين أن هذه الرسالة غير صحيحة، وقد قال متخصصون بالأمن السيبراني لـ"لبنان24" إنّ الرابط المُرفق بالمنشور المتداول خبيث ويجب تجنب النقر عليه.