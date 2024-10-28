حجار التقى خضر لتنسيق المساعدات الأساسية للنازحين في بعلبك-الهرمل

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خلال الإجتماع، تم البحث في "الطريقة الفضلى لتأمين المساعدات الأساسيّة للنازحين والصامدين في منازلهم في محافظة بعلبك – الهرمل".واتفق الجانبان على التنسيق المباشر بين فريق عمل الوزارة وفريق عمل المحافظة لإنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. (الوكالة الوطنية للإعلام)