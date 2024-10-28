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لبنان

حجار التقى خضر لتنسيق المساعدات الأساسية للنازحين في بعلبك-الهرمل

Lebanon 24
28-10-2024 | 15:53
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استقبل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، حيث اطلع منه على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في المحافظة.

خلال الإجتماع، تم البحث في "الطريقة الفضلى لتأمين المساعدات الأساسيّة للنازحين والصامدين في منازلهم في محافظة بعلبك – الهرمل".
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واتفق الجانبان على التنسيق المباشر بين فريق عمل الوزارة وفريق عمل المحافظة لإنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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