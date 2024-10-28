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لبنان

بعد استهداف منزل في الحلانية.. إليكم حصيلة الشهداء والجرحى

Lebanon 24
28-10-2024 | 16:02
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة الحلانية، في محافظة بعلبك الهرمل، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح. (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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