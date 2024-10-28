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لبنان

15 عملية لـ"حزب الله" في 5 ساعات.. إليكم ما تمّ استهدافه خلالها

Lebanon 24
28-10-2024 | 17:59
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منذ الساعة الـ6 مساء وحتى الـ12 ليلاً، الإثنين، أعلن "حزب الله" تنفيذ 15 عملية جديدة ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية.
 
وفي ما يلي قائمة بهذه العمليات:
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1- استهداف مستعمرة نهاريا
2- استهداف مستعمرة شوميرا
3- استهداف مستعمرة إيفن مناحم 
4- استهداف موقع رأس الناقورة البحري بمسيرتين إنقضاضيتين
5- استهداف مستعمرة ميرون
6- استهداف مستعمرة روش بينا
7- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عيترون بطائرة إنقضاضية
8- استهداف مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة إنقضاضية
9- استهداف مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية 
10- استهداف مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية 
11- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام وذلك لـ3 مرات متتالية
12- استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه 
13- استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منقطة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام 
14- تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة كريات شمونة
15- تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة روش بينا
 
 
 
 
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