منذ الساعة الـ6 مساء وحتى الـ12 ليلاً، الإثنين، أعلن "حزب الله" تنفيذ 15 عملية جديدة ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية.
وفي ما يلي قائمة بهذه العمليات:
1- استهداف مستعمرة نهاريا
2- استهداف مستعمرة شوميرا
3- استهداف مستعمرة إيفن مناحم
4- استهداف موقع رأس الناقورة البحري بمسيرتين إنقضاضيتين
5- استهداف مستعمرة ميرون
6- استهداف مستعمرة روش بينا
7- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عيترون بطائرة إنقضاضية
8- استهداف مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة إنقضاضية
9- استهداف مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية
10- استهداف مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية
11- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام وذلك لـ3 مرات متتالية
12- استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه
13- استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منقطة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام
14- تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة كريات شمونة
15- تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة روش بينا