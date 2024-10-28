منذ الساعة الـ6 مساء وحتى الـ12 ليلاً، الإثنين، أعلن "حزب الله" تنفيذ 15 عملية جديدة ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية.

وفي ما يلي قائمة بهذه العمليات:

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1- استهداف مستعمرة نهاريا

2- استهداف مستعمرة شوميرا

3- استهداف مستعمرة إيفن مناحم

4- استهداف موقع رأس الناقورة البحري بمسيرتين إنقضاضيتين

5- استهداف مستعمرة ميرون

6- استهداف مستعمرة روش بينا

7- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عيترون بطائرة إنقضاضية

8- استهداف مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة إنقضاضية

9- استهداف مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية

10- استهداف مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية

11- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام وذلك لـ3 مرات متتالية

12- استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه

13- استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منقطة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام

14- تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة كريات شمونة

15- تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة روش بينا