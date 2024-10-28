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لبنان

ترحيل وقف النار لما بعد الانتخابات الاميركية

Lebanon 24
28-10-2024 | 23:45
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كتب معروف الداعوق في" اللواء": يبدو ان الادارة الاميركية اختارت تحقيق تقدم سريع، لعقد صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، قبل بلورة اي اتفاق لوقف اطلاق النار بين حزب لله وإسرائيل في لبنان، بالرغم من مساعي الوساطة التي يتولاها المستشار الرئاسي الاميركي اموسهوكشتاين بين الطرفين.  
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السباق واضح في لقاء الدوحة، الادارة الاميركية تسعى لتسهيل تحقيق صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، فيما تبقى من أيام معدودة لموعد الانتخابات الرئاسية الاميركية ونتنياهو يناور، ويحاول قدر الامكان عرقلة، الصفقة، لمنع توظيفها بالانتخابات الرئاسية الاميركية ضد صديقه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وتجنب تأثيرها الداخلي على حكومته اليمينة المتطرفة، ولفشله الذريع بإطلاق الرهائن الإسرائيليين بالقوة العسكرية كما وعد مرارا من قبل، بينما يظهر بوضوح من خلال كل هذه التحركات، ترحيل انهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان الى مابعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية، وقد يكون لحين تسلم الادارةالاميركية الجديدة لمهامها بعد اشهر.  
 
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