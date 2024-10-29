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لبنان

الاعتداءات الاسرائيلية على النبطية مستمرة.. وهدم منازل ليلاً

Lebanon 24
29-10-2024 | 14:25
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ادى العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة الدوير في النبطية بعيد منتصف الليل الى تدمير منزلي كل من بلال حسن اسد رمال وابنه محمد في حي الروس بعدما استهدفهما الطيران الحربي الاسرائيلي بغارتين جويتين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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