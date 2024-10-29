الاعتداءات الاسرائيلية على النبطية مستمرة.. وهدم منازل ليلاً

ادى العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة الدوير في النبطية بعيد منتصف الليل الى تدمير منزلي كل من بلال حسن اسد رمال وابنه محمد في حي الروس بعدما استهدفهما الطيران الحربي الاسرائيلي بغارتين جويتين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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