إقتراح قانون بالتمديد لعون؟

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أكد مصدر نيابي قوّاتي أن "تكتل الجمهورية القوية"، بالتنسيق مع عدد من الكتل المعارضة والنواب المستقلين، سوف يتقدمون على الأرجح مطلع شهر تشرين الثاني بإقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.وقال المصدر "إن هذا الاقتراح منطلقه وطني صرف، كون الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد لا تحتمل إرباكا في هرمية الجيش أو أي فراغ كان، وأن هذا الإقتراح، إن حصل ليست له خلفية أو مؤشرات سياسية بل يأتي في سياق الحفاظ على المؤسسة العسكرية في زمن بات فيه الوطن في عمق الهاوية وليس على حافتها كما يقال".المصدر ختم أن لا شيء مؤكدا ومحسوما بعد ولكن هذا هو التوجه حتى الان .