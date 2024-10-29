الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الغبيري

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 29/10/2024، ما بين الساعة 10.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية".

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