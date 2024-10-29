عند الاطراف الشرقية لمدينة الخيام... مواجهات عنيفة صباحًا بين عناصر "الحزب" وقوة مدرعة اسرائيلية

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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارا من الرابعة والنصف من فجر اليوم سلسلة غارات جوية، استهدفت بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وترافق ذلك مع قصف مدفعي معاد استهدف بلدات عيناتا، كونين، وبيت ياحون . كما طاول القصف المدفعي محلة قطمون في اطراف بلدة رميش ، وامتد ليستهدف منطقة هرمون بين بلدتي يارون ورميش .وقرابة السابعة صباحا تعرضت بلدة حانين لغارة جوية معادية، واتبعت بغارة مماثلة بعد اقل من نصف ساعة على بلدة الطيبة .وسجل قرابة التاسعة صباحا مواجهات عنيفة بين عناصر المقاومة الاسلامية وقوة مدرعة اسرائيلية عند الاطراف الشرقية لمدينة الخيام في محلة مطل الجبل.وقرابة العاشرة صباحا حاولت قوة مدرعة معادية التقدم نحو اطراف الخيام الشرقية كقوة اسناد ، فجوبهت بتصد عنيف من قبل المقاومة .وسجل في الاثناء قصف مدفعي متقطع طاول بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب .