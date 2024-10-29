ارتفاع عدد ضحايا الغارة الاسرائيلية على بلدة الرام

ارتفع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي المعادي في بلدة الرام في البقاع الشمالي إلى 11 شهيدا من عائلة نون، بعد العثور على جثمان شهيد أبعده عصف الغارة عشرات الأمتار، بالإضافة إلى انتشال أشلاء شهيد آخر في المكان المستهدف، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام "في بعلبك.

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