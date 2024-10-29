Advertisement

لبنان

"حزب الله": استهدفنا ‏مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية

Lebanon 24
29-10-2024 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1270092-638657997974330998.png
Doc-P-1270092-638657997974330998.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، في بيان انه استهدف عند الساعة 10:40 من صباح اليوم مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.‏

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية
lebanon 24
29/10/2024 13:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا فجر اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية
lebanon 24
29/10/2024 13:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية
lebanon 24
29/10/2024 13:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعات ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية
lebanon 24
29/10/2024 13:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الله":

استهدفنا

‏مستعمرة

فراديم

بصلية

صاروخية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:03 | 2024-10-29
07:40 | 2024-10-29
07:28 | 2024-10-29
07:28 | 2024-10-29
07:22 | 2024-10-29
07:21 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24