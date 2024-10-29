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لبنان

بو حبيب بحث مع نظيره الياباني في الجهود لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان

Lebanon 24
29-10-2024 | 05:52
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان تاكاشي إيوايا بحثا خلاله في الجهود والمساعي لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان.

وثمّن بو حبيب دعم اليابان للبنان والسلام، ووقوفها الدائم الى جانب الحلول الدبلوماسية، ومساهمتها المالية في مؤتمر باريس الاخير، والدور الذي تضطلع به مع دول أخرى في سبيل التوصل لوقف لإطلاق النار في مجلس الامن. كما شكرها على دورها الانساني في لبنان من خلال المساعدات التي تقدّمها للشعب اللبناني، وشدد على التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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من جهته، أكد الوزير تاكاشي أن اليابان تتمسك بأمن وسلامة اليونيفيل، وبضرورة وقف التصعيد في لبنان والمنطقة، وأعلن عن عزم اليابان تقديم مساعدات إضافية للنازحين.

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