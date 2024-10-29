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لبنان

العدوّ استهدف سيارته.. إستشهاد عنصر في قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:04
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علم "لبنان 24" أنّ العنصر في قوى الامن الداخلي علي صفي الدين استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارته قرب حاجز الجيش في بلدة العامرية.
 
 
 
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شهيد

قوى الامن

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