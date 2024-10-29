أعلنت غرفة عمليّات "المُقاومة الإسلاميّة" في بيان، أنّ "جيش العدوّ لم يتمكن من إحكام سيطرته بشكل كامل أو احتلال أي قرية بشكل كامل من قرى الحافّة الأمامية في جنوب لبنان".

ونشر "الحزب" ملخصاً لعملياته في الجنوب، كاشفاً عن خسائر جيش العدوّ منذ بدء التوغل البري.