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لبنان

شهيدان في غارة إسرائيليّة على بلدة سجد

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت غارة على بلدة سجد.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد شخصان وأُصيب آخر بجروحٍ.
 
 
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سجد

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