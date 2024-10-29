شادي السيّد: التاريخ سيكتب لدولة الرئيس ميقاتي هذا الدور الرائد في مواجهة العدوان

Advertisement

عبر رئيس اتحاد "نقابات العمال المستخدمين" في لبنان الشمالي شادي السيد عن "قناعة راسخة"، أن "أداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أداء يرتقي الى مصاف حميدة ومراتب عليا ومهمة دقيقة.وقال السيد في بيان :"أنا نلمس في هذا الوقت، ولدى فئة كبيرة من اللبنانيين، بل فئة عظمى، بان أداء الحكومة اللبنانية وتحديدا أداء رئيس الحكومة يرتقي الى مصاف رفيعة في العمل السياسي، وأيضا في الاداء الديبلوماسي، كما على المستوى الداخلي".أضاف :"نرى رئيس الحكومة يتنقل بين المسؤولين في العالم يحمل رسالة لبنان ويؤكد على وقف اطلاق النار بموقف سيادي صلب وثبات قل نظيره في مواجهة عدوان يتمادى يوما بعد يوم ، فاذا بدولة الرئيس يحمل رسالة لبنان القائمة على تنفيذ القرارات الدولية من دون تردد ومن دون الاخذ بعين الاعتبار الاعتداءات المتكررة والتهويل الناري المتمادي الذي يستبيح الاراضي اللبنانيه ليطالب المجتمع الدولي والدول الفاعلة بموقف حازم يمنع اسرائيل من التمادي في العدوان على لبنان ويحصي عليها هذه الاعتداءات ويطالب الامم المتحده عبر وزارة الخارجية بالموقف اللازم وبالردع المطلوب للجم الرعونة الإسرائيلية".أضاف السيد: وفي الداخل دولة الرئيس، يرفع من مستوى الحراك فيواكب النزوح الذي بلغ أرقاما قياسية منذ الايام الاولى بحركة متنبهة ومسؤولة مع نخبة من الوزراء الذين وضعوا انفسهم بتصرف الشعب اللبناني بأسره، ليواكبوا ويتدخلوا ويعملوا".وتابع :"وبالنسبة للملفات التي تتطلبها المرحلة موضوعة على الطاولة، فيعبر دولة الرئيس على مدار الساعه عن تفهم واسع لواقع الحال وعن استدراك ملموس لمجريات الامور ومتطلبات المرحلة على المستويات المختلفة ودائما بتنسيق كامل مع مختلف شرائح الشعب اللبناني ومع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري".وسجل السيد للرئيس ميقاتي "هذه الشجاعة وهذه الاندفاعة الوطنية المسؤولة والمحبة التي تقدم ما هو مطلوب وما هو مرغوب على الساحة الوطنيه في مواجهة كل التحديات ومواكبة لكل التطورات".وقال :"ان التاريخ سيكتب لدولة الرئيس ميقاتي هذا الدور الرائد في مواجهة العدوان على الصعد المختلفة وفي مواكبة الاحتياجات الوطنية بشجاعة فائقة ومسؤولية مسؤوليه متقدمة".وقال :"إننا نشد على يد دولة الرئيس، كما لا يسقط من حسابنا الدور الريادي للوزراء الذين يواكبون عمل الحكومه بهمة وطنية أيضا وبأداء ومناقبية نسجلها لهم على مدار الساعة".وختم السيد :"ولا ننسى مواكبة دولة الرئيس ميقاتي للهيئة العليا للاغاثه الى جانب سهره مع لجنه الطوارئ الحكومية تلبية للشعب اللبناني النازح الذي تعرض للعدوان".