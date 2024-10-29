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لبنان

"حزب الله" أسقط طائرة إسرائيليّة... إليكم طرازها

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:32
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه أسقط بصاروخ أرض - جو مسيّرة "هرمز 900" فوق منطقة مرجعيون.
 
 
وأشار إلى أنّ الطائرة قد شوهدت وهي تحترق.
 
 
 
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