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لبنان

تمّ استهدافهم بصاروخ.. دولة أوروبيّة تُعلن عن إصابة 8 جنود من "اليونيفيل" في الناقورة

Lebanon 24
29-10-2024 | 09:45
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أعلنت وزارة الدفاع النمساوية عن إصابة 8 جنود نمساويين من قوات "اليونيفيل" في هجوم صاروخيّ على الناقورة، وأشارت إلى أنّ لا إصابات خطرة.
 
 
وقالت إنّ "مصدر الهجوم على قوات "اليونيفيل" في الناقورة ليس واضحا في الوقت الراهن".
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