تمّ استهدافهم بصاروخ.. دولة أوروبيّة تُعلن عن إصابة 8 جنود من "اليونيفيل" في الناقورة

أعلنت وزارة الدفاع النمساوية عن إصابة 8 جنود نمساويين من قوات "اليونيفيل" في هجوم صاروخيّ على الناقورة، وأشارت إلى أنّ لا إصابات خطرة.

وقالت إنّ "مصدر الهجوم على قوات "اليونيفيل" في الناقورة ليس واضحا في الوقت الراهن".