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لبنان

إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:20
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كشف موقع "أكسيوس" الأميركيّ، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو سيعقد مناقشات مع وزرائه بشأن الإتّصالات حول تسوية سياسية لإنهاء الحرب في لبنان".
 
 
 
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وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنّ "الحرب في الشمال ستنتهي قبل نهاية العام".
 
 
وأشارت "يسرائيل هيوم" عن مسؤول سياسي قوله إنّ "الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة".
 
 
وأضاف المسؤول السياسي أنّ "الإتّفاق سيستند للقرار 1701 ودعم أميركي لعمل إسرائيل ضد نقل أسلحة إيرانية للبنان".
 
 
وقال إنّ "الإتّفاق سيُؤمّن دعما أميركيّاً لعمل إسرائيل على منع "حزب الله" من الإقتراب إلى الحدود".
 
 

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