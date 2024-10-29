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لبنان

بمسيّرتين ‏إنقضاضيّتين ومحلّقتين.. هجوم جوي جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
29-10-2024 | 13:48
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أعلن حزب الله في بيان أنّه شنّ هجومًا جويًا بمسيّرتين ‏إنقضاضيّتين ومحلّقتين ‏انقضاضيّتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة وأصابوا أهدافهم بدقّة.
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30/10/2024 01:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24

بمسيّرتين

‏إنقضاضيّتين

ومحلّقتين..

لـ"حزب

الله"

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