أعلن حزب الله في بيان أنّه شنّ هجومًا جويًا بمسيّرتين ‏إنقضاضيّتين ومحلّقتين ‏انقضاضيّتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة وأصابوا أهدافهم بدقّة.

Advertisement