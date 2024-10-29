الصحناوي وطرابلسي سلّما البيسري كتاباً من باسيل

التقى النائبان نقولا الصحناوي وإدغار طرابلسي المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، في إطار جولة "التيار الوطني الحر" على الوزراء المعنيين ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية، سعيا لمواجهة أي احتمالات للفتنة"، وفقاً لما أعلنه "التيار" في بيانه.

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وأشار البيان الى أن "الوفد سلم اللواء البيسري كتابا من رئيس التيار النائب جبران باسيل حول تفعيل دور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن ومنع الإشكالات والفوضى التي يمكن تؤدي إلى فتنة. وشدد الوفد على دور الدولة في المعالجة ودرء أي مخاطر محتملة".