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لبنان

ليلة عنيفة في الجنوب.. مجازر بحق المدنيين من صيدا إلى الصرفند

Lebanon 24
29-10-2024 | 15:41
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واصل العدوان الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في جنوب لبنان، حيث شهدت بلدة حارة صيدا سقوط 9 شهداء إثر غارات استهدفت مناطق سكنية، حسب مندوبة "لبنان24"، فيما أسفرت غارات مماثلة على الصرفند عن استشهاد 7 آخرين وإصابة 18 شخصاً، وسط مشاهد دمار واسع.
 
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واستهدفت غارات أخرى بلدات الخيام، الريحان، البازورية، وحبوش، وسط أضرار جسيمة أصابت العديد من المنازل والمرافق، في وقت تتواصل عمليات القصف على مناطق متعددة جنوب لبنان، مع تعزيز الجيش للتدابير الأمنية لتسهيل وصول فرق الإنقاذ.
 
وبحسب تقرير صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت غارات يوم أمس وحده عن 82 شهيداً و180 جريحاً، فيما بلغ العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان 2792 شهيداً و12772 جريحاً.
وتستمر فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض بجهود مكثفة وسط أضرار جسيمة أصابت عدة بلدات جنوبية.

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