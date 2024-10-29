ليلة عنيفة في الجنوب.. مجازر بحق المدنيين من صيدا إلى الصرفند

واصل العدوان الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في جنوب لبنان، حيث شهدت بلدة حارة صيدا سقوط 9 شهداء إثر غارات استهدفت مناطق سكنية، حسب مندوبة "لبنان24"، فيما أسفرت غارات مماثلة على الصرفند عن استشهاد 7 آخرين وإصابة 18 شخصاً، وسط مشاهد دمار واسع.

"لبنان24": دمار كبير جرّاء الغارة الإسرائيلية على حارة صيدا وفرق الدفاع المدني لا تزال تبحث عن مفقودين تحت ركام المبنى المستهدف#lebanon24https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/x2eQDQn93w — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 29, 2024 Advertisement

واستهدفت غارات أخرى بلدات الخيام، الريحان، البازورية، وحبوش، وسط أضرار جسيمة أصابت العديد من المنازل والمرافق، في وقت تتواصل عمليات القصف على مناطق متعددة جنوب لبنان، مع تعزيز الجيش للتدابير الأمنية لتسهيل وصول فرق الإنقاذ.

وبحسب تقرير صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت غارات يوم أمس وحده عن 82 شهيداً و180 جريحاً، فيما بلغ العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان 2792 شهيداً و12772 جريحاً.