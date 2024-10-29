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لبنان

بسبب حرب لبنان.. لا دولار في سوريا!

Lebanon 24
29-10-2024 | 15:55
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كشف مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" أن عددًا كبيرًا من المناطق السورية تعاني الأمرين جراء توقف حركة النقل بين البلدين خاصة بعد ضرب طريق المصنع، الشريان الحيويّ الاساسي الذي يجمع لبنان بسوريا. 
وبحسب المصدر، فإن عددًا كبيرًا من السوريين كانوا يدخلون إلى لبنان ويخرجون منه بشكل دوري لأجل سحب حوالات مالية يرسلها إليهم أهلهم من الخارج، ويوعز ذلك إلى سلسلة العقوبات الدولية المفروضة على النظام المالي السوري، مشيرًا إلى أنّ الحكومة السورية تعمل بكل ما لديها من امكانيات من أجل أن تشجع الشعب على استخدام مراكز التحويل الرسمية، إلا أنّ الحصار الاقتصاديّ حال دون ذلك.
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المصدر: خاص لبنان24

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