تعميم مهم للقاضي الحجار نظراً للأوضاع الراهنة.. هذه تفاصيله

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف، القاضي جمال الحجار، اليوم الثلاثاء، تعميما يتعلق بالمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.



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وجاء فيه: "بالنظر للظروف الأمنية الراهنة التي ادت إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ السجون والنظارات، وتفعيلا لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتسريع لاجراءاتها بالتعاون مع إلهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يعمل لتسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلب تخلية سبيله، وتأمين وصوله إلى المرجع القضائي الواقع يده على الملف".