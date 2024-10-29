ارتفاع حصيلة شهداء الضربات الإسرائيلية على حارة صيدا والبازورية والصرفند

Advertisement

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ان غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح، حيث لا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.وفي تحديث للغارة العدوانية على حارة صيدا، ارتفع عدد الشهداء إلى 6 والجرحى إلى 37.وسجلت إصابة 5 أشخاص في الغارة على البازورية.