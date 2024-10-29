Advertisement

لبنان

ارتفاع حصيلة شهداء الضربات الإسرائيلية على حارة صيدا والبازورية والصرفند

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1270406-638658391039994517.jpg
Doc-P-1270406-638658391039994517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ان غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح، حيث لا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.
Advertisement

وفي تحديث للغارة العدوانية على حارة صيدا، ارتفع عدد الشهداء إلى 6 والجرحى إلى 37. 

وسجلت إصابة 5 أشخاص في الغارة على البازورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
17:50 | 2024-10-29
17:44 | 2024-10-29
17:41 | 2024-10-29
17:19 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24