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لبنان
بعد توجيه تحذير بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية.. هذا ما فعله "الحزب" خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
29-10-2024
|
16:38
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف خلال الساعات الماضية بصليات صاروخية المستوطنات التالية:
1- مستوطنة كريات شمونة
2- مستوطنة نهاريا
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3- مستوطنة دلتون
4- مستوطنة معالوت ترشيحا
5- مستوطنة كفار فراديم
6- مستوطنة كابري
7- مستوطنة ميرون
8- مستوطنة روش بينا
9- مستوطنة إفين مناحيم".
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