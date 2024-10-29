بعد توجيه تحذير بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية.. هذا ما فعله "الحزب" خلال الساعات الماضية

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أعلن حزب الله في بيان أنّه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف خلال الساعات الماضية بصليات صاروخية المستوطنات التالية:1- مستوطنة كريات شمونة2- مستوطنة نهاريا3- مستوطنة دلتون4- مستوطنة معالوت ترشيحا5- مستوطنة كفار فراديم6- مستوطنة كابري7- مستوطنة ميرون8- مستوطنة روش بينا9- مستوطنة إفين مناحيم".