البنتاغون يحذّر من الردّ الإيراني على إسرائيل.. وهذا ما قاله عن لبنان

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أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وجود إمكانية لرد إيراني على الهجوم الذي شنه الطيران الإسرائيلي السبت الماضي على أراضيها.وقال المتحدث: "هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي، وعلينا الاستعداد لجميع الحالات".وبشأن لبنان، أكد البنتاغون وجود فرصة لتسوية دبلوماسية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق ذلك.