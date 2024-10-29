Advertisement

لبنان

البنتاغون يحذّر من الردّ الإيراني على إسرائيل.. وهذا ما قاله عن لبنان

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:41
A-
A+
Doc-P-1270433-638658421736148982.png
Doc-P-1270433-638658421736148982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وجود إمكانية لرد إيراني على الهجوم الذي شنه الطيران الإسرائيلي السبت الماضي على أراضيها.

وقال المتحدث: "هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم  الإسرائيلي، وعلينا الاستعداد لجميع الحالات".
Advertisement

 وبشأن لبنان، أكد البنتاغون وجود فرصة لتسوية دبلوماسية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق ذلك. 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
17:50 | 2024-10-29
17:44 | 2024-10-29
17:19 | 2024-10-29
17:14 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24