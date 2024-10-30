Advertisement

لبنان

نزوح البقاع لا يقارن بالجنوب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-10-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1270563-638658737852398762.jpg
Doc-P-1270563-638658737852398762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالرغم من المجازر اليومية التي ترتكبها الطائرات الحربية الاسرائيلية في منطقة البقاع، الا ان النزوح من المنطقة ليس كبيرا بل يمكن القول انه في حدوده الدنيا.
وبحسب المصادر فإن التهجير في البقاع لا يقارن بالجنوب، اذ ان قرى اساسية في منطقة بعلبك الهرمل لا تزال مأهولة بالكامل بالرغم من الغارات التي تحصل عليها.
Advertisement
وترى المصادر ان جزءا كبيرا من النارحين البقاعيين انتقلوا الى سوريا وليس الى مناطق لبنانية اخرى بسبب قرب المسافة والعلاقات التي تربط اهالي المنطقة بعائلات سورية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-10-30
06:37 | 2024-10-30
06:34 | 2024-10-30
06:32 | 2024-10-30
06:31 | 2024-10-30
06:30 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24