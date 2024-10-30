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لبنان

انقاذ ناجية من تحت ركام المبنى في حارة صيدا... وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل

Lebanon 24
30-10-2024 | 03:48
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واصلت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر عمليات رفع  الأنقاض والبحث عن مفقودين من مكان المبنى الذي  استهدفه العدو الصهيوني امس، في حارة صيدا وذهب ضحيته بحسب اخر تحديث لغرفة طوارئ وزارة الصحة 6 شهداء و37 جريحاً فيما نجحت فرق الصليب الاحمر قرابة الثانية عشرة والعشرين دقيقة فجراً من إنقاذ هلا بكور من تحت الركام وتم نقلها الى مستشفى حمود الجامعي في مدينة صيدا، وما زالت الجرافات تعمل على رفع ركام المبنى بالكامل املاً في انقاذ ناجين،  او العثور على جثث شهداء. 
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