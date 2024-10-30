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لبنان

ببارجة حربية.. العدو الإسرائيلي يقصف بلدة البياضة الجنوبية

Lebanon 24
30-10-2024 | 04:20
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قصف العدو الإسرائيلي بلدة البياضة عبر بارجة حربية حوالي الساعة  السادس صباحا.

كما نفّذ اعتداء بغارة من الطيران الحربي على بلدة طيرحرفا.
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