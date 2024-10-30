خطفاه وقتلاه بهدف السرقة.. الجيش يكشف الملابسات ويوقف المتورطين

دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس أوقفت السوريَّين (ا.م.) و(غ.م.) لمشاركتهما مع آخرين في خطف المواطن (ف.ش.) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٨ وإقدامهما على سلبه وقتله، كما عثرت الدورية على جثمانه في منطقة الكورة. تجري المتابعة بإشراف القضاء المختص لتوقيف بقية المتورطين.



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أعلنت قيادة الجيش ان