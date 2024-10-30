ميقاتي بحث مع ياسين عمل لجنة الطوارئ الوزارية

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين في السرايا صباح اليوم وبحث معه عمل لجنة الطوارئ الوزارية الخاصة بمواكبة الازمة الراهنة التي يمر بها لبنان وملف النازحين.كما استقبل رئيس الحكومة، في حضور الوزير ياسين، النائبين ملحم خلف ونجاة عون.