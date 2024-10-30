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لبنان

حكم قضائي لبو نصار في دعوى الطفلة مشلب... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:20
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صدر للمرة الاولى في لبنان حكم قضائي بإدانة أطباء منتسبين الى  نقابة الأطباء في قضية الأخطاء الطبية، وذلك عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن طارق بو نصار في الدعوى المقامة من قبل فوزي مشلب والد الطفلة صوفي مشلب، بواسطة وكيليه المحاميين أيمن جزيني وجورج خوري، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام".
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وقضى الحكم بإدانة نقيب الأطباء السابق ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان" بجرم إصدار تقرير كاذب" في قضية الطفلة مشلب التي تعرّضت لسلسلة  طويلة من الأخطاء الطبية في مستشفى القديس جاورجيوس  الجامعي أدت الى التسبّب لها بتلفٍ دماغي دائم.

وقد إعتبرت المحكمة أن أفعال المدّعى عليهما ينطبق عليها نص المادة ٤٦٦ من قانون العقوبات.

كما قضى الحكم بدفع مليار ليرة لبنانية كتعويض، فيما تمَّ استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية.

الجدير ذكره أن هذه الإدانة تٌعتبرُ من الأفعال الشائنة ويفقد مرتكبوها إذن مزاولة مهنة الطب التي تُصدرها وزارة الصحة  العامة.
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