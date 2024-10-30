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لبنان

فرق الدفاع المدني تنتشل جثتي شهيدين جراء غارة استهدفت البرغلية منذ يومين

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:48
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تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني من انتشال جثتي شهيدين جراء  الغارة التي استهدفت بلدة البرغلية منذ يومين.
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