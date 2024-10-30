الجيش: هذا ما سنقوم به بعد قليل في عاريا

أعلن الجيش عبر حسابه على "إكس"، أنّه "ما بين الساعة ١٢،٣٠ والساعة ١٤،٠٠، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عاريا- جبل لبنان".

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