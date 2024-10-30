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لبنان

الجيش: هذا ما سنقوم به بعد قليل في عاريا

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:24
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أعلن الجيش عبر حسابه على "إكس"، أنّه "ما بين الساعة ١٢،٣٠ والساعة ١٤،٠٠، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عاريا- جبل لبنان".
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