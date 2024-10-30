بالصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ

كما أشار إلى أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية". ‏

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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية". ‏