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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:36
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية".  ‏
 
 
كما أشار إلى أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية".  ‏
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