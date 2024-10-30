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لبنان

منذ بدء الهجوم البري.. ما هو عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ في لبنان؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:55
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أكد الجيش الإسرائيلي وفاة رائد الاحتياط يديديا بلوخ متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة في 24 تشرين الأول في جنوب لبنان، ليلقى 33 جندياً إسرائيلياً حتفهم منذ بدء الهجوم البري.

وبالإضافة إلى الجنود الـ 33 الذين قُتلوا في جنوب لبنان، قُتل نحو 10 جنود آخرين في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود. (الامارات 24)
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