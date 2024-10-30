Advertisement

لبنان

قيادة الجيش عن نتائج مباراة الدخول إلى الكلية الحربية: اعتمدنا الكفاءة والشفافية

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1270731-638658920792888445.png
Doc-P-1270731-638658920792888445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"أوردت إحدى وسائل الإعلام معلومات حول إشكالية مزعومة تتعلق بنتائج مباراة الدخول إلى الكلية الحربية المعمّمة بتاريخ 29 /10 /2024، وذلك لناحية التوازن الطائفي في أعداد المقبولين.
Advertisement
يهم قيادة الجيش أن توضح أنّها اعتمدت في هذه المباراة معايير الكفاءة والشفافية الكاملة بصورة مماثلة لجميع المباريات خلال السنوات السابقة، مع مراعاة المناصفة وعامل النجاح وعدم وجود علامة لاغية، بحيث بلغ العدد الإجمالي للناجحين مئتين، موزَّعين مناصفةً ووفق النسب المعتمَدة للطوائف والمذاهب".
ختم البيان:" تهيب قيادة الجيش بوسائل الإعلام عدم نشر أي معلومات غير دقيقة متعلقة بالمؤسسة العسكرية، والعودة إلى بياناتها وحساباتها الرسمية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2024-10-30
09:08 | 2024-10-30
09:06 | 2024-10-30
09:05 | 2024-10-30
09:05 | 2024-10-30
08:57 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24