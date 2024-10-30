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لبنان

من البحر... بارجة إسرائيليّة تستهدف الجنوب

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ بارجة حربيّة إسرائيليّة استهدفت محيط علما الشعب - اللبونة.
 
 
 
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