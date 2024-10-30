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لبنان

عند بوابة فاطمة.. "الحزب" استهدف تجمعا لقوات العدو

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:57
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أعلن حزب الله في بيان أنّه قصف عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-‏‏2024، ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

وفي بيان آخر أعلن أنّه استهدف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.
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