عند بوابة فاطمة.. "الحزب" استهدف تجمعا لقوات العدو

أعلن حزب الله في بيان أنّه قصف عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-‏‏2024، ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏



وفي بيان آخر أعلن أنّه استهدف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.

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