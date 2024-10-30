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لبنان

أبو جودة تابع أزمة النزوح في البقاع والتهديدات الأمنية

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:08
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تابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ومنسق لجنة الطوارئ في الحكومة  وزير البيئة ناصر ياسين ومجلس الأمن الفرعي في البقاع مسألة النزوح الكثيف من بعلبك إلى زحلة وتأمين مراكز إيواء جديدة للوافدين، وتوفير الأمن والأمان لهم.
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كما تابع المحافظ ابو جوده مع مجلس الأمن الفرعي مسألة اتصالات التهديد التي وردت إلى العديد من اللبنانيين في المناطق اللبنانية والى سكان محافظة البقاع، بحيث يجري العمل على التأكد من صحتها علما انه يتم التعامل مع هذا الموضوع  بجدية تامة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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