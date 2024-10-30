"برنامجي متابعة نهج نصرالله".. قاسم: سنُوقف الحرب مع إسرائيل بشروطنا ونتنياهو "ميّت رعبة"

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "أمامنا تضحيات كثيرة لكننا واثقون أن النصر سيكون حليفنا".

وشدّد قاسم خلال كلمة ألقاها على أنّ "برنامجه هو متابعة نهج الشهيد حسن نصرالله".

وأكّد قاسم أنّ "مُساندة غزة كانت واجبة علينا، وأهل غزة لهم حق علينا بأنّ ننصرهم".

وأوضح أنّ "إسرائيل كانت تعتدي على لبنان قبل وجود "حزب الله".

واعتبر قاسم أنّ "المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان وليس القرارات الدولية، والعدوّ الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان منذ عام 2006، وإسرائيل كانت تجمع الداتا على مدى سنوات من خلال الخروقات الجوية للبنان".

ولفت قاسم إلى أنّ "النوايا الإسرائيلية باجتياح لبنان كانت موجودة قبل السابع من تشرين الأول، وإسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم، واعتمدنا سياسة الدفاع الاستباقي في المواجهة مع إسرائيل". ولفت قاسم إلى أنّ "النوايا الإسرائيلية باجتياح لبنان كانت موجودة قبل السابع من تشرين الأول، وإسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم، واعتمدنا سياسة الدفاع الاستباقي في المواجهة مع إسرائيل".