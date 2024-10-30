"برنامجي متابعة نهج نصرالله".. قاسم: سنُوقف الحرب مع إسرائيل بشروطنا ونتنياهو "ميّت رعبة"

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "أمامنا تضحيات كثيرة لكننا واثقون أن النصر سيكون حليفنا".
وشدّد قاسم خلال كلمة ألقاها على أنّ "برنامجه هو متابعة نهج الشهيد حسن نصرالله".
وأضاف: "سنُحافظ على التوجهات السياسية المرسومة ونتعامل مع تطوّرات المرحلة".
وأكّد قاسم أنّ "مُساندة غزة كانت واجبة علينا، وأهل غزة لهم حق علينا بأنّ ننصرهم".
وأوضح أنّ "إسرائيل كانت تعتدي على لبنان قبل وجود "حزب الله".
واعتبر قاسم أنّ "المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان وليس القرارات الدولية، والعدوّ الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان منذ عام 2006، وإسرائيل كانت تجمع الداتا على مدى سنوات من خلال الخروقات الجوية للبنان".
ولفت قاسم إلى أنّ "النوايا الإسرائيلية باجتياح لبنان كانت موجودة قبل السابع من تشرين الأول، وإسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم، واعتمدنا سياسة الدفاع الاستباقي في المواجهة مع إسرائيل".
ورأى أنّ "هذه الحرب إسرائيلية - أميركية - أوروبية - عالمية بهدف القضاء على المقاومة في المنطقة".
وقال قاسم: "سقط أكثر من 100 شهيد في مجزرة جباليا لكن العالم لم يحرّك ساكنا، وصمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان سيصنع مستقبل أجيالنا".
وتابع: "لا نُريد حربا لكننا جاهزون لو فُرِضَت علينا وسننتصر فيها".
ولفت قاسم إلى أنّ "حزب الله" و"أمل" والقوى التي تُقاتل معنا يُواجهون العدوّ الاسرائيلي بقرارهم وإرادتهم لحماية أرضنا، فالمقاتلون هم أصحاب الارض وأبناء البلد ولا أحد يُقاتل نيابة عنا ولا لمشروع أحد". وقال "مشروعنا هو حماية لبنان وتحريره، وإيران تدعمنا في مشروعنا ولا تُريد شيئًا منّا".
وأشار إلى أنّ "أزمة البيجر وأجهزة اللاسلكي أصابت 4 آلاف لبناني، من الطبيعي استهداف السيد نصرالله وبعض القادة ان يترك حالة من الاهتزاز وهو أمر مؤلم ولكن في خلال 11 يوماً استعاد الحزب وضعه المنتظم والميدان يُثبت ذلك".
وأكّد قاسم أنّه "لا يزال هناك قيادات من الصف الأول في "حزب الله".
وقال: "قادرون على الاستمرار لايام واسابيع واشهر ولن اقول اكثر من ذلك، ومليونا إسرائيلي يعيبشون القلق بسبب صواريخنا، والاحتلال اعترف بعجزه أمام صواريخ الحزب والطائرات المُسيّرة وهي تضرب ضمن برنامج ميداني مدروس".
وأضاف قاسم: "لن نستجدي وقف النار وسنُوقف الحرب مع إسرائيل بشروطنا، ونُقاتل بشرف لأننا نستهدف الجنود والثكنات أما هم فيستهدفون المدنيين لأنهم جبناء ونتنياهو "ميّت رعبة".
ولجمهور "حزب الله" قال: "نحن الآن في مرحلة الصمود والصبر". وتابع: "بيئة المقاومة صامدة والأمر سينتهي بالنصر الأكيد".
وقال قاسم: "متفقون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو مُفوّض من قبلنا، وحتى الآن لا يُوجد اقتراح تقبله إسرائيل حتى يتمّ عرضه علينا لمناقشته".
وأوضح أنّ "خسائر العدوّ وفشل رهاناته في تحقيق أهدافه والانتخابات الأميركية كلها مفصلية لتحديد وقت الحرب".