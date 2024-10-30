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لبنان

"تجمع العلماء المسلمين" هنّأ بانتخاب أمين عام جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:47
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أصدر "تجمع العلماء المسلمين" بيانًا اعتبر فيه أن انتخاب أمين عام جديد لـ"حزب الله" خلفًا للسيد حسن نصر الله يمثل علامة على قوة التنظيم وقدرته على التعافي من الصدمات التي تعرض لها.
 
وأشار التجمع إلى أن انتخاب الشيخ نعيم قاسم لهذا المنصب يعيد تشكيل القيادة ويؤكد على قدرة الحزب على إدارة الصراع بكفاءة، مما أسفر عن تحقيق انتصارات ملحوظة ضد العدو الصهيوني، على الرغم من الحشد الكبير الذي قام به في هذه المعركة.

هنأ التجمع الحزب بانتخاب الشيخ قاسم، مشيدًا بقدرته على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة، حيث يمتلك الحكمة والجرأة اللازمة. وأكد على استعداده لتقديم الدعم الكامل للأمين العام الجديد في سعيه لتحقيق أهداف المقاومة الإسلامية، مبرزًا أهمية خبرته في إدارة الأزمات والتحديات.

كما أشار التجمع إلى أن التحديات لا تضعف حزب الله بل تقوي من عزيمته، محذرًا من أن المراهنين على ضعفه سيجدون إدارة فعالة وحكيمة من الشيخ قاسم. وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية، مؤكدًا دعمه الكامل له في جميع الخطوات التي يخطوها. (الوكالة الوطنية للإعلام)




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