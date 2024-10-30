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لبنان

شهداء وجرحى... 7 غارات إسرائيليّة استهدفت بلدة سحمر

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:10
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شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ 7 غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربيّ.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، استشهد 3 أشخاص وأُصيب 7 بجروحٍ.
 
 
 
 
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