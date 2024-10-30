غادرت منزلها منذ أكثر من أسبوعين.. هل شاهدتموها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- عيده خساره الأحمد (من مواليد عام 2003، سورية الجنسية)التي غادرت بتاريخ 15-10-2024 منزلها الكائن في بلدة جلالا – شتورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات - فرع البقاع على الرقم 818311-08، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.