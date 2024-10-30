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لبنان

طفلٌ استشهد في غارة إسرائيليّة استهدفت منطقة الزراعة

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:46
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استشهد طفلٌ وأُصيب 5 أشخاص بجروحٍ، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منطقة الزراعة قرب ‎مدينة صور.
 
 
 
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