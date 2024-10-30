هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان

ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد، أمس الثلاثاء، اجتماعاً محدوداً تناول محادثات وقف إطلاق النار عند الجبهة مع لبنان.

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وقالت القناة في تقرير لها ترجمهُ "لبنان24" أنّه خلال الإجتماع، قيّمت الأطراف المشاركة فيه الوضع، وكان هناك إجماع بين جميع المشاركين على أنّ الوقت حان لإنهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان.

وأوضحت القناة أنّ نتنياهو وافق على المبدأ القائل بأنه من الصواب الذهاب إلى وقف إطلاق نار مع "حزب الله" شرط أن يتيح الإتفاق تحقيق أحد أهداف الحرب وهو العودة الآمنة للسكان في شمال إسرائيل ديارهم.

كذلك، قال التقرير إنه "بعد قرار العمل على التوصل إلى تسوية مع حزب الله، سيصل مبعوثا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، في الأيام المقبلة لعقد جولة من الاجتماعات في إسرائيل".

وأردف: "سيلتقي الاثنان برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت وآخرين، والغرض من جولة الاجتماعات هو بلورة موقف يتم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وبعد الوصول إلى إتفاق مع نتنياهو وغالانت، سيتمكن الأميركيون من نقلها إلى دولة لبنان وبالتالي تحريك المفاوضات".

كذلك، ذكرت القناة أن إسرائيل لديها سلسلة من الشروط أساسها ضمانات لحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان ومنع تسليح "حزب الله" في المستقبل وسحب عناصره إلى منطقة شمال الليطاني وتنفيذ انتشار واسع للجيش اللبناني عند الحدود مع إسرائيل.

كذلك، أشارت القناة إلى أن هناك شرطاً يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً للتوصل إلى إتفاق نهائي.