"حتى إشعار آخر".. تحذير إسرائيلي جديد: لا تعودوا!

وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي تحذير جديد، مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه في منصة "إكس": "نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر".

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